Француженка, отказавшаяся от секса с мужем, добилась в ЕСПЧ признания, что она не виновата в разводе

Х.В., проживающая в Ле Шене недалеко от Парижа, вышла замуж за своего мужа Ж.С. в 1984 году. У пары родились четверо детей, в том числе дочь с инвалидностью, нуждавшаяся в постоянном уходе. Забота о детях лежала полностью на Х.В.

Истица, известная как Х.В. (сейчас ей 69 лет), заявила, что ее победа – это шаг вперед к пересмотру юридических аспектов сексуальных отношений в браке.

Это решение положило конец юридическому спору, который длился более 10 лет в судах Франции.

Судьи Европейского суда по правам человека единогласно признали, что французское правосудие нарушило права истицы на уважение к частной и семейной жизни в соответствии с европейским законодательством в области прав человека.

Их супружеские отношения ухудшились после рождения первого ребенка, к 1992 году у Х.В. начались проблемы со здоровьем. В 2002 году муж начал поднимать на нее руку и оскорблять словесно. Еще через два года она перестала заниматься с ним сексом, и в 2012-м Ж.С. подал на развод.

Женщина не возражала, так как тоже хотела развестись, но она не была согласна с тем, что основанием для их развода суд первой инстанции признал ее отказ исполнять супружеский долг.

Она обратилась в апелляционный суд в Версале, но в 2019 году он отклонил ее жалобу, оставив в силе версию развода ее мужа. Позже и Кассационный суд, высшая апелляционная инстанция во Франции, также отклонил ее жалобу без объяснения причин.