Француза приговорили к 20 годам за изнасилование жены

Правительство пообещало активнее помогать жертвам насилия

Уже 25 ноября госсекретарь по вопросам равенства между женщинами и мужчинами Франции Салима Саа сказала, что правительство расширит сеть больниц, куда жертвы могут обратиться с заявлением об изнасиловании, с 236 до 377 к концу 2025 года. „Пострадавшая женщина сможет подать жалобу во всех больницах, где есть отделение неотложной помощи и гинекологическая служба“, - отметила она. По словам Саа, будет работать телефон доверия, „по которому можно получить ответы и советы, а также узнать, в какую лабораторию обратиться, что делать с анализами волос, крови и мочи“.