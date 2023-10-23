Франция усиливает безопасность аэропортов и вокзалов

Так, 22 октября в Версальском дворце под Парижем провели эвакуацию гостей "по соображениям безопасности" уже в седьмой раз за последние восемь дней. Версаль был вновь открыт через два часа после проверки. Ранее Лувр в Париже также был вынужден по аналогичным же причинам эвакуировать 3 тысячи посетителей после получения сообщения о якобы заложенной бомбе.

По данным Клемана Бона, с 11 октября в аэропортах Франции было зафиксировано 70 ложных сообщений о бомбах, причем почти все они рассылались с одного и того же адреса электронной почты, находящегося в Швейцарии. За подобное действие французское законодательство предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы и штрафа в размере 30 000 евро. Если предупреждение содержит угрозу, то срок может быть увеличен до трех лет, а штраф - до 45 тысяч.