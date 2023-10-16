Франция предостерегла Иран от эскалации на Ближнем Востоке

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси предостерег его от эскалации конфликта между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС. Об этом Елисейский дворец сообщает в воскресенье, 15 октября.

"Президент республики предостерег президента Раиси от любой эскалации или распространения конфликта, особенно на Ливан. Учитывая его отношения с "Хезболлах" и ХАМАС, Иран несет ответственность в этом отношении", - заявили в пресс-службе главы французского государства. Тегеран должен "сделать все возможное, чтобы избежать региональной вспышки", добавили в Париже.

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