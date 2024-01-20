Франция предоставит Украине "умные" авиабомбы AASM Hammer. Как они могут изменить ситуацию на фронте?

Технология AASM («Armement Air-Sol Modulaire» или «модульное вооружение класса „воздух — земля“») HAMMER («Highly Agile Modular Munition Extended Range» или «Высокоманевренный модульный боеприпас увеличенной дальности», а в переводе с английского — «молоток») была разработана французской компанией Safran еще 15 лет назад, на за эти годы претерпела ряд модификаций и улучшений.

Что могут французские «молотки»?

По словам Лекорню, начиная с января, планируется ежемесячная поставка 50 бомб. Это весьма ощутимое количество, которое способно качественно изменить ситуацию вблизи линии фронта.

«Эти бомбы дают возможность наносить точные дистанционные удары, чтобы поражать тылы российской армии», — сказано в заявлении ведомства.

Пресс-служба министерства обороны Франции также подтвердила, что Украина в ближайшее время получит крылатые авиабомбы AASM.

Кроме того, с этого года Франция планирует увеличить количество 155-мм снарядов, передаваемых ВСУ, с 2 до 3 тысяч в месяц.

Рассказывая о французской военной помощи, министр Лекорню обратил внимание на ее значительные объемы. В частности, речь идет об уже предоставленных авиационных ракетах SCALP и более чем 70 самоходных артиллерийских установках Caesar, которые будут переданы ВСУ в 2024 году в дополнение к полусотне предоставленных ранее.

Этот гибрид бомбы и ракеты работает по принципу «выстрелил и забыл», то есть снаряд самостоятельно маневрирует к определенной наводчиком цели без привлечения пилота самолета.

Все это позволяет использовать AASM Hammer на дальности около 60–70 км, а также в любую погоду и на низкой высоте.

Позади бомбы монтируют систему ускорения. Она имеет твердотопливный реактивный двигатель и небольшие крылья-стабилизаторы.

Впереди устанавливается система наводки. Она может быть спутниковой, инфракрасной или лазерной. Последняя даже позволяет поражать быстро движущиеся цели.

На бомбу спереди и сзади устанавливаются специальные устройства, превращающие ее в высокоточный боеприпас.

«Автономная и нечувствительная к помехам, эта система оружия может запускаться с небольшой высоты над пересеченной местностью», — говорится в описании на сайте производителя.

AASM Hammer совместим с разными стандартами бомб (125, 250, 500 и 1000 кг).

Основная идея заключалась в установке на обычную авиационную бомбу специального комплекта, делающего ее высокоточной и дальнобойной.

Производитель утверждает, что эта бомба срабатывает в 99% случаев.

Правда, известно лишь о применении этого вооружения западными истребителями — французскими Rafale и американскими F-16. В случае с Украиной авиабомбы придется приспосабливать к советским Су-24М или МиГ-29.

Но у ВСУ уже есть положительный опыт интеграции западных авиационных ракет Storm Shadow/SCALP с этими самолетами.

Как отмечает украинский аналитический портал Defense Express, в 2011 году, по официальным данным, было изготовлено 1424 комплекта AASM Hammer, то есть в два раза меньше, чем ожидалось.

Кроме того, во французских СМИ разразился скандал, когда выяснилось, что стоимость AASM Hammer вместе с разработкой составляет 360 тыс. евро, а стоимость аналогичного американского комплекта JDAM — всего 25 тыс. долларов.

При этом французские бомбы заказали и уже используют армии Катара, Марокко, Египта и Хорватии.

В этой связи Defense Express делает предположение о «весьма значительных запасах» бомб в самой Франции.