Франция потребовала освободить своего гражданина, задержанного в Азербайджане

 
"Голос Америки"
Prancūzijos vėliava
Prancūzijos vėliava
ФОТО: Augustas Didžgalvis
Представитель Баку заявил, что Мартин Райан был арестован по подозрениям в шпионаже.

Франция обвинила Азербайджан в произвольном задержании ее гражданина и потребовала его немедленного освобождения.

Между тем, посол Азербайджана во Франции заявил, что речь идет о человеке, арестованном 4 декабря по подозрениям в шпионаже.

В заявлении, направленном Reuters, МИД Франции подтвердил задержание гражданина Мартина Райана.

"Мы находимся в тесном контакте с его семьей, и посольство Франции в Баку смогло дважды посетить нашего соотечественника в рамках консульской защиты", – заявило ведомство.

В заявлении говорится, что Париж считает задержание Райана произвольным и требует его немедленного освобождения.

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"Голос Америки"
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