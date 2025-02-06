Франция поставила Украине первые истребители Mirage 2000-5

Франция поставила Украине первые многоцелевые истребители Mirage 2000-5, которые первоначально предполагалось передать до конца 2024 года. „После нескольких месяцев обучения украинских пилотов во Франции первые самолеты прибыли в Украину“, - написал в четверг, 6 февраля, министр обороны Франции Себастьен Лекорню в соцсети X.

Какое число истребителей получили ВСУ, он не уточнил. Теперь самолеты, управляемые обученными украинскими пилотами, „будут участвовать в защите неба Украины“, написал далее Лекорню.

Между тем телеканал BFMTV напомнил, что из 26 самолетов Mirage 2000-5, имеющихся в распоряжении французских ВВС, Париж планировал передать Киеву шесть.

Передача истребителей задерживалась