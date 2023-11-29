Франция пообещала усилить борьбу с неонацистами

Летом во Франции прокатилась волна протестов, спровоцированных убийством полицейскими Томаса, подростка из Северной Африки. Его смерть еще больше усилила расовую напряженность во Франции. По словам очевидцев, недавно белые жители города Креполь подрались с группой арабского происхождения. Полиция начала расследование этого дела, сообщает Financial Times.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что хочет распустить три неонацистские группировки и планирует подать соответствующее заявление в суд.

"Я не позволю какой-либо группировке, будь то ультраправая или любое другое радикальное движение, пытаться обеспечить соблюдение закона вместо прокуроров и правоохранительных органов", – заявил Дарманен во вторник.