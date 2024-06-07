Франция передаст Украине истребители Mirage-2000 и обучит украинских военных — Макрон

По словам Макрона, Франция передаст Украине истребители Mirage-2000-5, подготовит украинских пилотов и будет участвовать в программе подготовки украинских военных.

„Завтра мы начнем новое сотрудничество и объявим о продаже Mirage 2000-5, — сказал Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV. — Мы предлагаем обучить 4 500 украинских солдат“.

„Существует проблема численности украинских войск. Украинский президент и министр обороны обратились ко всем союзникам — 48 часов назад в официальном письме — с просьбой: „Нам нужно, чтобы вы быстрее обучили нас, и чтобы вы сделали это на нашей территории““, — добавил Макрон.

В пятницу 7 июня в Париже пройдут переговоры Макрона с президентом Зеленским.