Франция обвинила США в депортации французского ученого

Батист подчеркнул важность „свободы мнений и исследований, а также академических свобод“ и пообещал защищать их, пока они находятся „в рамках закона“. Ранее министр призвал научные центры Франции изучить вопрос приема американских ученых, лишившихся работы из-за сокращений, проводимых администрацией Трампа .

„Я с беспокойством узнал, что французскому исследователю, направлявшемуся на конференцию близ Хьюстона, запретили въезд на территорию США, а затем выслали, - цитирует AFP министра высшего образования и исследований Франции Филиппа Батиста. - Эта мера была принята властями США, поскольку в телефоне ученого содержались сообщения коллегам и друзьям, в которых он выражал свое политическое мнение о политике администрации Трампа в сфере науки“.

Сотруднику Национального центра научных исследований Франции отказали во въезде в США . В Париже утверждают, что причиной стали личные сообщения ученого с критикой Дональда Трампа , сообщает в четверг, 20 марта, агентство AFP.

МИД Франции заявил, что осведомлен об инциденте в Хьюстоне. Дипломаты отметили, что США суверенны в решении, кто может въезжать на их территорию. При этом в МИД сказали, что „сожалеют о ситуации“.

Тексты ученого могли счесть терроризмом

Дипломатический источник AFP сообщил, что французский ученый, имя которого не называется, занимается космосом. Его остановили по прибытии в США 9 марта на выборочную проверку. Пограничники изучили содержимое его рабочего ноутбука и телефона и посчитали, что ряд сообщений там „демонстрирует ненависть к Трампу и может быть квалифицирован как терроризм“. Они изъяли оборудование, а француза 10 марта отправили обратно в Европу.