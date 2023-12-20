Франция меняет миграционное законодательство

Ранее в воскресенье Дарманен предупредил, что Ле Пен рискует выиграть президентские выборы 2027 года, если законопроект не будет принят.

"Ни один президент Республики, ни одно правительство, ни одно большинство – даже Франсуа Миттеран в 1981 году – не положили в законе Республики конец лицемерию: давайте легализовать тех, кто работает. Со следующего года будет еще 10 000 регуляризаций, это победа большинства".

Министр внутренних дел Жерар Дарманен поддержал законопроект, заявив, что он принесет пользу легальным мигрантам и защитит французских рабочих:

Для этого пришлось ужесточить некоторые меры, чтобы обойтись без голосов крайне правых во главе с Марин Ле Пен . Правительство не имеет большинства в парламенте после выборов в законодательные органы, последовавших за переизбранием Макрона президентом в 2022 году.

Французский парламент принял спорный правительственный законопроект, ужесточающий правила иммиграции. Он был одобрен обеими палатами - сенатом и Национальным собранием - после того, как партия президента Макрона достигла компромисса с консервативной оппозицией.

Пересмотра первоначального документа и введения ужесточений добивались правые партии, исходя из чего Марин ле Пен заявила, что это их победа:

"Тем не менее мы можем радоваться идеологическому прогрессу, идеологической победе даже Национального объединения (RN), поскольку теперь это закреплено в законе как национальный приоритет".

Ле Пен, трижды кандидат в президенты, возглавляет законодателей от RN в парламенте. и, как ожидается, снова будет баллотироваться на пост президента в 2027 году.

Законопроект вводит разрешение на временное проживание при определенных условиях для квалифицированных рабочих в областях, испытывающих нехватку рабочей силы, и упрощает процесс предоставления убежища. Но при этом иностранцам предоставляется право получать государственные субсидии, в том числе помощь с квартплатой, только после того, как они проживут во Франции несколько месяцев или даже лет.