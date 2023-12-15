Франция: из-за угрозы наводнения эвакуирована тюрьма

Во Франции из-за угрозы наводнения в департаменте Приморская Шаранта была эвакуирована тюрьма. 142 заключенных переведены в другие пенитенциарные заведения.

Уровень воды в реке Шаранта стремительно поднялся. В городе Сент, в районах, подверженных затоплению, пожарные и полицейские буквально ходили от дома к дому, призывая людей эвакуироваться.