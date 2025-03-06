2025.03.06 13:25

Франция делится разведданными с Украиной на фоне „морально отвратительных“ действий США

 
ru.DELFI.lt
Prancūzijos gynybos ministras Sebastienas Lecornu
Prancūzijos gynybos ministras Sebastienas Lecornu
ФОТО: Gabrielle CEZARD/SIPA | Scanpix

Франция предоставляет разведданные Украине, в то время как администрация президента США Дональда Трампа решила прекратить предоставлять ей такую информацию, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, передает Politico.

На вопрос о том, могут ли европейцы заменить разведданные, предоставляемые США, Лекорню ответил на французской радиостанции France Inter, что Париж уже делится разведданными с Украиной.

„Я думаю, что для наших британских друзей, которые находятся в разведывательном сообществе с США, это сложнее“, — сказал он, имея в виду группу Five Eyes, в которую также входят Канада, Австралия и Новая Зеландия.

„Наша разведка суверенна. Да, у нас есть разведывательные ресурсы, которыми мы делимся с украинцами“, — добавил он.

Ранее на этой неделе США также прекратили отправку военной помощи Украине, оставив страну уязвимой для воздушных атак со стороны России.

Лекорню также высказал идею о том, что президент США Дональд Трамп может попытаться использовать военную помощь Украине в качестве рычага давления на переговорах с Россией.

„Если это инструмент для ведения переговоров и оказания давления на украинцев, это очень тяжело для них и морально отвратительно“, — сказал он.

Французский министр добавил, что президент Эммануэль Макрон попросил его ускорить французскую помощь Киеву, не вдаваясь в подробности.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии