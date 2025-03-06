Франция делится разведданными с Украиной на фоне „морально отвратительных“ действий США

На вопрос о том, могут ли европейцы заменить разведданные, предоставляемые США, Лекорню ответил на французской радиостанции France Inter, что Париж уже делится разведданными с Украиной.

„Я думаю, что для наших британских друзей, которые находятся в разведывательном сообществе с США, это сложнее“, — сказал он, имея в виду группу Five Eyes, в которую также входят Канада, Австралия и Новая Зеландия.

„Наша разведка суверенна. Да, у нас есть разведывательные ресурсы, которыми мы делимся с украинцами“, — добавил он.

Ранее на этой неделе США также прекратили отправку военной помощи Украине, оставив страну уязвимой для воздушных атак со стороны России.