Франция делится разведданными с Украиной на фоне „морально отвратительных“ действий США

На вопрос о том, могут ли европейцы заменить разведданные, предоставляемые США, Лекорню ответил на французской радиостанции France Inter, что Париж уже делится разведданными с Украиной.
„Я думаю, что для наших британских друзей, которые находятся в разведывательном сообществе с США, это сложнее“, — сказал он, имея в виду группу Five Eyes, в которую также входят Канада, Австралия и Новая Зеландия.
„Наша разведка суверенна. Да, у нас есть разведывательные ресурсы, которыми мы делимся с украинцами“, — добавил он.
Ранее на этой неделе США также прекратили отправку военной помощи Украине, оставив страну уязвимой для воздушных атак со стороны России.
Лекорню также высказал идею о том, что президент США Дональд Трамп может попытаться использовать военную помощь Украине в качестве рычага давления на переговорах с Россией.
„Если это инструмент для ведения переговоров и оказания давления на украинцев, это очень тяжело для них и морально отвратительно“, — сказал он.
Французский министр добавил, что президент Эммануэль Макрон попросил его ускорить французскую помощь Киеву, не вдаваясь в подробности.