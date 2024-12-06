Франция без правительства. Как это случилось и к чему приведет

Наконец, есть политики, которые сами просятся на пост премьера — например, Сеголен Руаяль, которая заявила в своих соцсетях, что направила соответствующее предложение в Елисейский дворец. В прошлом с ней связывала надежды Социалистическая партия. Но президентские выборы 2007 года Руаяль провалила, а крах партии, который последовал за этим, связывают чаще всего с ней и с ее бывшим мужем, экс-президентом Франсуа Олландом. Последний ее официальный пост в правительстве — посол по делам Арктики и Антарктики.