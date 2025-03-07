Fox News: Зеленский анонсировал встречу американской и украинской делегаций, переговоры пройдут в Саудовской Аравии

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что провел телефонный разговор с Уолцем. „Обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и продолжительному миру. Также обменялись мнениями по безопасности и согласованию позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и США. Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы“, — рассказал он.