ФОТО, ВИДЕО: В Нью-Йорке упал в реку вертолет, шесть человек погибли

Крушение произошло недалеко от центра города, рядом с пирсом 40, сообщают СМИ. По данным полиции Нью-Йорка, на борту вертолета находились шесть человек: пилот, двое взрослых пассажиров и трое детей. Пассажирами была семья туристов из Испании, указывают правоохранители.