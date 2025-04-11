ФОТО, ВИДЕО: В Нью-Йорке упал в реку вертолет, шесть человек погибли

Крушение произошло недалеко от центра города, рядом с пирсом 40, сообщают СМИ. По данным полиции Нью-Йорка, на борту вертолета находились шесть человек: пилот, двое взрослых пассажиров и трое детей. Пассажирами была семья туристов из Испании, указывают правоохранители.
Все находившиеся на борту судна признаны погибшими, сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.
Пользователи соцсетей опубликовали видео падения вертолета в Гудзон.
На другом видео, как утверждается, запечатлен полет воздушного судна непосредственно перед падением. Вертолет летел „хаотично“, отмечает новостной агрегатор Breaking News.
Согласно данным сервиса FlightRadar, перед крушением вертолет находился в воздухе 15 минут. Вероятно, он начал полет с вертолетной площадки в центре Манхэттена, отмечают аналитики FlightRadar.