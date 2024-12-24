2024.12.24 21:16

Фото: на Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа

 
BBC Russian
на Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа
на Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа
ФОТО: HANDOUT | AFP / Scanpix

Один из самых активных вулканов в мире, вулкан Килауэа на Гавайских островах, снова начал извергаться, сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным Гавайской вулканической обсерватории, непосредственной опасности для жителей нет, поскольку вулканическая активность в настоящее время ограничивается территорией Национального парка Гавайских вулканов.

на Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа

Но власти предупреждают, что непосредственную угрозу представляет вулканический смог, который может достичь некоторых населенных пунктов.

Дым от извергающейся лавы содержит диоксид серы, раздражающий газ с резким запахом, который может ухудшить симптомы у людей, страдающих респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

на Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа

Район, где происходит извержение, был закрыт для посещения с 2007 года из-за риска камнепадов и хрупкости стен кратера вулкана.

Вулкан уже извергался летом и осенью этого года.

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