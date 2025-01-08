2025.01.08 10:52

Фото: лесные пожары охватили запад Лос-Анджелеса, жителей призвали эвакуироваться

 
BBC Russian

Власти Калифорнии объявили чрезвычайное положение в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров, которые охватили некоторые районы на западе города. Жителям приказано эвакуироваться.

В зоне эвакуации в районе Палисейдс проживает около 30 тысяч человек. На пресс-конференции местные чиновники сообщили, что под угрозой находятся около 10 тысяч домов.

Los Andželo priemiestyje kilęs miško gaisras privertė gyventojus paniškai evakuotis

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что многие строения уже уничтожены огнем.

Глава Пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули заявила, что, несмотря на хаотичную эвакуацию, о пострадавших не сообщалось.

Президент США Джо Байден был проинформирован о происходящем и поддерживает связь с представителями штата и местных властей, сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

Власти предупреждают, что пожары могут усилиться из-за ветра.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что в некоторых районах ожидаются порывы до 160 километров в час.

Ожидается, что повышенный уровень тревоги сохранится до вечера четверга.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии