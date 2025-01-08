Фото: лесные пожары охватили запад Лос-Анджелеса, жителей призвали эвакуироваться

В зоне эвакуации в районе Палисейдс проживает около 30 тысяч человек. На пресс-конференции местные чиновники сообщили, что под угрозой находятся около 10 тысяч домов.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что многие строения уже уничтожены огнем.

Глава Пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули заявила, что, несмотря на хаотичную эвакуацию, о пострадавших не сообщалось.

Президент США Джо Байден был проинформирован о происходящем и поддерживает связь с представителями штата и местных властей, сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

Власти предупреждают, что пожары могут усилиться из-за ветра.