Фондовый рынок США падает из-за политики Трампа

На фондовом рынке США усилилось падение котировок - по итогам торгов в понедельник, 10 марта, основные индексы обновили многомесячные минимумы. Одной из главных причин аналитики и СМИ называют политику администрации президента США Дональда Трампа.
Падение продолжается уже месяц
Индекс S&P 500, объединяющий акции 503 крупнейших компаний на биржах США, начал падать 19 февраля. С тех пор он потерял более 8%. В денежном выражении это составляет около 4 трлн долларов, подсчитало агентство Reuters. Индекс Nasdaq Composite, состоящий из акций более чем 2500 компаний, торгующихся на бирже NASDAQ, снизился за тот же период почти на 13%. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average потерял около 6%.
Среди причин падения аналитики называли политику Трампа по введению тарифов на международную торговлю, а также растущую конкуренцию технологических компаний США с фирмами из Китая. Эти опасения обострились после запуска чат-бота DeepSeek в конце января. Агентство Bloomberg приводит среди причин инфляцию в США и неопределенность вокруг изменения процентной ставки Федеральной резервной системой.
„Уровень неопределенности, вызванный торговыми войнами с Канадой, Мексикой и Европой, заставляет советы директоров и руководство компаний переосмыслить дальнейшие действия“, - цитирует Reuters главу финансовой компании Lazard Питера Орзага.
Усиление спада после слов Трампа
На торгах 10 марта распродажа на фондовом рынке США резко усилилась. S&P 500 к закрытию рынка снизился на 2,7%, что стало его крупнейшим однодневным падением с начала года. Nasdaq Composite потерял 4%, пережив сильнейший обвал с сентября 2022 года.
Причиной усиления спада в понедельник СМИ называют высказывание Трампа в интервью Fox News 9 марта. Президента США спросили, допускает ли он рецессию американской экономики в 2025 году. Трамп не стал прямо отрицать этого, а ответил, что экономику может ожидать „переходный период“.
Техсектор тянет рынок вниз
Индекс S&P 500 вырос на 20% в 2023 году и на столько же - в 2024-м. Как напоминает Reuters, тогда рост стимулировали крупные технологические компании, такие как Nvidia и Tesla.
В этом году именно они столкнулись с трудностями, потянув за собой вниз акции остальных компаний. Акции Nvidia подешевели с середины февраля более чем на 20%. Котировки Tesla также падают. За последний месяц они обесценились более чем на треть. Бумаги Apple за месяц потеряли в цене около 8%. Схожую негативную динамику показывают акции Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft.