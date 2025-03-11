Фондовый рынок США падает из-за политики Трампа

Индекс S&P 500 вырос на 20% в 2023 году и на столько же - в 2024-м. Как напоминает Reuters, тогда рост стимулировали крупные технологические компании, такие как Nvidia и Tesla.

В этом году именно они столкнулись с трудностями, потянув за собой вниз акции остальных компаний. Акции Nvidia подешевели с середины февраля более чем на 20%. Котировки Tesla также падают. За последний месяц они обесценились более чем на треть. Бумаги Apple за месяц потеряли в цене около 8%. Схожую негативную динамику показывают акции Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft.