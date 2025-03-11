Фон дер Ляйен вновь призвала ЕС увеличить расходы на оборону

Европа сталкивается с кризисом безопасности и больше не может полагаться на защиту со стороны США, поэтому должна „взять на себя большую ответственность за собственную оборону“, заявила председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), выступая перед членами Европарламента в Страсбурге во вторник, 11 марта.
„После окончания холодной войны некоторые считали, что Россию можно интегрировать в экономическую и безопасную архитектуру Европы. В то время как другие надеялись, что мы сможем бесконечно полагаться на полную защиту Америки. И поэтому мы ослабили бдительность“, - сказала фон дер Ляйен. По ее словам, из-за этого Европа сократила расходы на оборону в среднем с 3,5% ВВП до менее чем половины этой суммы. „Мы думали, что наслаждаемся дивидендами мира. Но на самом деле у нас просто был дефицит безопасности. Время иллюзий прошло“, - признала политик.
Программа перевооружения Европы
Фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия тратит на военные расходы больше, чем вся Европа вместе взятая. „Мы хотим задействовать все имеющиеся у нас финансовые рычаги, чтобы укрепить и ускорить наше оборонное производство“, - заявила она, вновь представив программу ReArm Europe, которая по расчетам Еврокомиссии способна мобилизовать около 800 млрд евро для обеспечения безопасности Европы.
План состоит из пяти пунктов. В том числе ЕК хочет смягчить строгие бюджетные правила, что позволит странам увеличить расходы на оборону без чрезмерного дефицита. Еще 150 млрд евро предлагается привлечь в виде кредитов на закупку у европейских производителей различных вооружений.
Фон дер Ляйен представляет план перевооружения Европы перед очередным саммитом ЕС, который пройдет 20 и 21 марта. Для реализации плана необходимо согласие Европейского парламента и стран-членов, напоминает агентство AFP.