Фон дер Ляйен вновь призвала ЕС увеличить расходы на оборону

Европа сталкивается с кризисом безопасности и больше не может полагаться на защиту со стороны США, поэтому должна „взять на себя большую ответственность за собственную оборону“, заявила председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), выступая перед членами Европарламента в Страсбурге во вторник, 11 марта.

„После окончания холодной войны некоторые считали, что Россию можно интегрировать в экономическую и безопасную архитектуру Европы. В то время как другие надеялись, что мы сможем бесконечно полагаться на полную защиту Америки. И поэтому мы ослабили бдительность“, - сказала фон дер Ляйен. По ее словам, из-за этого Европа сократила расходы на оборону в среднем с 3,5% ВВП до менее чем половины этой суммы. „Мы думали, что наслаждаемся дивидендами мира. Но на самом деле у нас просто был дефицит безопасности. Время иллюзий прошло“, - признала политик.