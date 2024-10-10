Флорида готовится к удару урагана "Милтон"

Наибольшую угрозу „Милтон“ представляет для прибрежного город Тампа, население которого (вместе с пригородами) превышает 3 млн человек.

Те, кто решил остаться, готовятся встретить „Милтон“, наглухо заколачивая окна домов и витрины магазинов.

Синоптики обещают, что на побережье ураган обрушится проливными дождями (может выпасть до полуметра осадков), принеся с собой ливневые наводнения и порывы ветра до 270 км/ч (порядка 70 м/с).

Ожидается и так называемый „штормовой нагон“ или „фронтовая волна“ — высотой от 3 до 4,5 м — за счет локального поднятия ураганом уровня моря.