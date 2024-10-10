2024.10.10 10:39

Флорида готовится к удару урагана "Милтон"

 
BBC Russian

Миллионы людей во Флориде спешат срочно эвакуироваться подальше от западного побережья штата, к которому приближается ураган „Милтон“.

Наибольшую угрозу „Милтон“ представляет для прибрежного город Тампа, население которого (вместе с пригородами) превышает 3 млн человек.

Uraganas Miltonas

Те, кто решил остаться, готовятся встретить „Милтон“, наглухо заколачивая окна домов и витрины магазинов.

Uraganas Miltonas

Синоптики обещают, что на побережье ураган обрушится проливными дождями (может выпасть до полуметра осадков), принеся с собой ливневые наводнения и порывы ветра до 270 км/ч (порядка 70 м/с).

Uraganas Miltonas

Ожидается и так называемый „штормовой нагон“ или „фронтовая волна“ — высотой от 3 до 4,5 м — за счет локального поднятия ураганом уровня моря.

Волна сносит все на своем пути и для жителей побережья ничем не отличается от цунами, для встречи с которым вдоль берега выставили защитный барьер

Национальный центр ураганов США (NHC) прогнозирует выход „Милтона“ — „чрезвычайно опасного крупного урагана“ — в ночь на четверг, незадолго до или вскоре после полуночи по местному времени.

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