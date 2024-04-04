Финляндия закрыла границы с РФ на неопределенный срок

Правительство Финляндии решило оставить закрытыми пункты пропуска на сухопутной границе с Россией с 15 апреля на неопределенный срок, сообщило министерство внутренних дел страны в четверг, 4 апреля. Кроме того, с 15 апреля будут закрыты морские пункты пропуска в Хаапасаари, порту Нуйямаа и Сантио, чтобы предотвратить нелегальную миграцию морским путем. "Решение будет действовать до дальнейшего уведомления, но не дольше, чем это необходимо", - говорится в пресс-релизе МВД.