Финляндия закрыла два КПП на границе с РФ

Пограничная служба Финляндии полностью закрыла временные погранпереходы „Париккала“ и „Инари“ на границе с России, следует из официального заявлении, выложенного на сайте ведомства в четверг, 24 октября.

Движение через первый переход прекратилось еще в 2022 году из-за ограничений экспорта российской древесины, а через второй - в 2021 году. В сообщении ведомства говорится, что власти примут все меры, необходимые для полного закрытия КПП, в том числе, демонтируют знаки, которые указывают на место пересечения границы.

Закрытие КПП на границе с Россией