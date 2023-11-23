Финляндия закроет все погранпункты с Россией, кроме одного

Работать продолжит только КПП "Райа-Йоосеппи" (с российской стороны – "Лотта"). Он находится в 240 километрах от Мурманска. Остальные ещё действующие погранпереходы закроются в ночь с 24 на 25 ноября и как минимум до 23 декабря этого года.

Хельсинки считает, что российские власти потворствуют проезду мигрантов на границу с Финляндией. Об этом заявила глава финского МИД Элина Валтонен, передаёт Reuters. Кремль эти обвинения отрицает.

По словам министра, при необходимости Финляндия готова полностью закрыть границу с Россией.