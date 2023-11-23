Финляндия закроет все погранпункты с Россией, кроме одного

Работать продолжит только КПП "Райа-Йоосеппи" (с российской стороны – "Лотта"). Он находится в 240 километрах от Мурманска. Остальные ещё действующие погранпереходы закроются в ночь с 24 на 25 ноября и как минимум до 23 декабря этого года.
Хельсинки считает, что российские власти потворствуют проезду мигрантов на границу с Финляндией. Об этом заявила глава финского МИД Элина Валтонен, передаёт Reuters. Кремль эти обвинения отрицает.
По словам министра, при необходимости Финляндия готова полностью закрыть границу с Россией.
Как сообщает финская медиакорпорация Yle, с начала ноября через границу с Россией в Финляндию приехали более 500 просителей убежища. Среди них граждане Сирии, Йемена, Ирака, Сомали и других стран. В выходные, после закрытия пограничных переходов на юго-востоке Финляндии, через пограничный переход "Вартиус" в Финляндию прибыли в общей сложности 83 просителя убежища. 75 просителей убежища прибыли на КПП "Вартиус" и "Салла" сегодня, в среду.