Финляндия собирается полностью закрыть границу с Россией

Власти Финляндии обосновывают решение закрыть границу с Россией резким увеличением потока нелегальных мигрантов из третьих стран с российской территории. Хельсинки обвинил российскую сторону в организации этого потока, указав, что подобное уже случалось в 2015 году. По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, страна была готова "к такого рода гадости со стороны России ". В российском МИД все обвинения отвергли.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре из девяти погранпереходов на границе с Россией. До 18 февраля была приостановлена работа КПП "Иматра", "Ниирала", "Нуйямаа" и "Ваалимаа" на юго-восточном участке границы. 19 ноября был временно закрыт пятый контрольно-пропускной пункт — "Вартиус". Перед этим власти Финляндии отправили на на помощь пограничникам в "Вартиусе" вооруженные силы.

Финляндия намерена в ночь на 22 ноября полностью закрыть границу с Россией в связи с резким наплывом мигрантов. Об этом сообщило в понедельник, 20 ноября, финское издание Iltalehti со ссылкой на собственные источники в сферах внешней политики и безопасности. Собеседники издания сказали, что правительство в Хельсинки может принять такое решение уже в понедельник, но позднее в IltaLehti поступило сообщение, что этого не произойдет.

Мигрантов заставляли ехать в сторону Финляндии



По данным государственной телерадиокомпании Yle, на пограничном пункте "Вартиус" некоторые из просителей убежища, прибывших в Финляндию, были "вытолкнуты через границу" из России против их воли. Перешедшие границу отказывались покидать Россию, но пограничники "выталкивали их от российского пограничного поста в сторону Финляндии", и затем закрыли за ними ворота, так что возврат на российскую территорию стал невозможным, рассказал Yle начальник КПП "Вартиус" Йоуко Киннунен. По его словам, прибывших подводили небольшими группами по двадцать человек.

Уже после закрытия к КПП прибыли еще 20 просителей убежища на велосипедах. По словам финских пограничников, людей пришлось вывезти в Финляндию, так как российские пограничники не принимали их обратно. В основном это были граждане Сомали.