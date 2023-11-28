Финляндия полностью закроет восточную границу с Россией до 13 декабря

 
YLE.fi
Petteris Orpo
Petteris Orpo
ФОТО: Reuters / Scanpix
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о полном закрытии восточной границы. Граница между Финляндией и Россией будет полностью закрыта с 30 ноября до 13 декабря, заявил премьер-министр.

По его словам, с помощью этой меры Финляндия хочет взять под контроль попытки гибридного влияния со стороны России.

"Это организованная деятельность", – заявил министр.

"Россия стала причиной сложившейся ситуации, и она может положить ей конец", – заявил премьер.

По словам Орпо, закрытие границы носит временный характер, обусловленный ситуацией с безопасностью.

По словам главы МВД Мари Рантанен, госсовет постановил временно закрыть все пункты пересечения восточной границы.

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