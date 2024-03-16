Финляндия перестала впускать автомобили с номерами РФ

В Финляндии с субботы, 16 марта, запрещено ездить на зарегистрированных в России автомобилях без специального разрешения, сообщила финская таможенная служба. С этого дня автомобили с российскими номерами, находящиеся на территории Финляндии, могут быть обложены пошлиной и НДС, после чего будут должны покинуть пределы Евросоюза.

В ряде случаев управление авто с номерами, зарегистрированными в РФ, будет разрешено. Исключения сделаны для студентов дневной формы обучения, людей, работающих по срочному трудовому договору, а также граждан государств Евросоюза или Европейской экономической зоны, постоянно проживающих в РФ, однако и они должны доказать, что легально ввезли автомобиль в Финляндию до вступления запрета в силу.