Финляндия оставит границу с Россией закрытой еще на месяц

Источники сообщили изданию, что для продления ограничений на пересечение восточной границы Финляндии нет никаких политических или юридических препятствий.

В конце ноября Финляндия приняла решение полностью закрыть все пограничные переходы на границе с Россией для пересечения в обоих направлениях, а в декабре продлила действие запрета до 14 января. Решение связано с миграционным давлением на границе, которое, по утверждению Хельсинки, создается Москвой, отправляющей мигрантов к границе.

По данным Helsingin Sanomat, правительство с тех пор не получало никакой информации о том, что Россия изменила свои действия в отношении финской границы.

Ограничения были введены на основании Закона о пограничной охране. Он дает правительству право закрывать пункты пропуска или ограничивать пересечение границы, если это необходимо для противодействия серьезной угрозе, например, общественному порядку или национальной безопасности.