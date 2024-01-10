Финляндия оставит границу с Россией закрытой еще на месяц

Источники сообщили изданию, что для продления ограничений на пересечение восточной границы Финляндии нет никаких политических или юридических препятствий.
В конце ноября Финляндия приняла решение полностью закрыть все пограничные переходы на границе с Россией для пересечения в обоих направлениях, а в декабре продлила действие запрета до 14 января. Решение связано с миграционным давлением на границе, которое, по утверждению Хельсинки, создается Москвой, отправляющей мигрантов к границе.
По данным Helsingin Sanomat, правительство с тех пор не получало никакой информации о том, что Россия изменила свои действия в отношении финской границы.
Ограничения были введены на основании Закона о пограничной охране. Он дает правительству право закрывать пункты пропуска или ограничивать пересечение границы, если это необходимо для противодействия серьезной угрозе, например, общественному порядку или национальной безопасности.
Если финское правительство решит продлить действие решения о закрытии восточной границы на период после 14 января, это решение также должно быть основано на действующей редакции Закона о пограничной охране, поскольку правительство не успеет на этой неделе завершить работу над другими правовыми актами, регулирующими режим работы границы.