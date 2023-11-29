Финляндия не будет бойкотировать заседание ОБСЕ, на которое не поедут министры стран Балтии

Министры иностранных дел Украины и стран Балтии объявили во вторник, что не будут принимать участие в 30-м заседании Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), поскольку на нем будет присутствовать глава МИД России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что ОБСЕ была основана почти 50 лет назад в Хельсинки как место встречи между Востоком и Западом, а не как организация государств-единомышленников.