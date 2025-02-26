Financial Times: Украина согласовала c США „сделку по минералам“ на выгодных для себя условиях

Ранее, откровенно кабальные условия первоначального проекта — который президент Дональд Трамп представил как способ возмещения Украиной США за военную и финансовую помощь после полномасштабного вторжения России в 2022 году — вызвали возмущение в Киеве и других европейских столицах. После того, как президент Владимир Зеленский на прошлой неделе отклонил этот первоначальный текст, Трамп назвал его „диктатором“ и обвинил Украину в развязывании войны.

„Соглашение о полезных ископаемых — это только часть картины. Мы неоднократно слышали от администрации США, что это часть более масштабной картины“, — заявила Financial Times во вторник Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины и министр юстиции, которая руководила переговорами.

Украинские чиновники утверждают, что договорились о гораздо более выгодных условиях и представляют сделку как способ расширения отношений с США для укрепления перспектив Украины после трех лет войны.

От взносов в фонд также освобождаются уже эксплуатируемые минеральные ресурсы, налоги от использования которых идут в украинскую госказну, то есть он не будет охватывать текущую деятельность „Нафтогаза“ или „Укрнафты“, крупнейших производителей газа и нефти в Украине.

Окончательная версия соглашения, датированная 24 февраля, с которой ознакомилась FT, предусматривает создание фонда, в который Украина будет вносить 50 процентов доходов от „будущей монетизации“ государственных полезных ископаемых, включая нефть и газ, а также от связанной с ними логистики. Однако, согласно условиям документа, фонд будет инвестировать в проекты в Украине, а не компенсировать США расходы на ранее предоставленную военную помощь.

В тоже время, соглашение не содержит никаких гарантий безопасности со стороны США, на которых изначально настаивал Киев в обмен на согласие на сделку. В соглашении также не указан размер доли США и условия сделок о „совместном владении“. Они должны быть урегулированы отдельными документами.

Как сообщает газета, сделка была одобрена министрами юстиции, экономики и иностранных дел Украины. Они также высказали предположение, что Зеленский в ближайшие недели приедет в США на церемонию подписания соглашения с Трампом.

„Это будет шанс для президента обсудить общую картину. И затем, после этого, мы сможем подумать о следующих шагах“, — сказал FT один из официальных лиц.