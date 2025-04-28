Financial Times: США и Украина могут подписать рамочное соглашение по полезным ископаемым на этой неделе

„Было согласовано, что помощь, оказанная до подписания соглашения, не будет учитываться“, — написал в воскресенье вечером в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По словам высокопоставленного украинского чиновника, это может открыть путь для подписания рамочного соглашения уже на этой неделе.

После того инцидента Трамп настаивал на том, чтобы миллиарды долларов ранее предоставленной США военной помощи рассматривались как кредиты, которые Украина должна вернуть в рамках соглашения. Зеленский отверг это предложение.

Этот шаг знаменует собой значительный прогресс после того, как в феврале была отменена церемония подписания предыдущей версии соглашения из-за публичного конфликта между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Прорыв произошел после встречи Трампа и Зеленского в Ватикане на выходных, которую американский президент охарактеризовал как „прекрасную встречу“ и похвалил украинского лидера за то, что он „делает хорошую работу“. „Я вижу, что он стал спокойнее“, — добавил Трамп. „Я думаю, он понимает ситуацию и хочет заключить сделку“.

В последние дни Трамп также выражал глубокое разочарование в отношении как Украины, так и России, считая, что обе стороны не готовы к компромиссам для прекращения крупнейшей войны в Европе за последние 80 лет.