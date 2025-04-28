Financial Times: США и Украина могут подписать рамочное соглашение по полезным ископаемым на этой неделе

Этот шаг знаменует собой значительный прогресс после того, как в феврале была отменена церемония подписания предыдущей версии соглашения из-за публичного конфликта между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.
После того инцидента Трамп настаивал на том, чтобы миллиарды долларов ранее предоставленной США военной помощи рассматривались как кредиты, которые Украина должна вернуть в рамках соглашения. Зеленский отверг это предложение.
„Было согласовано, что помощь, оказанная до подписания соглашения, не будет учитываться“, — написал в воскресенье вечером в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По словам высокопоставленного украинского чиновника, это может открыть путь для подписания рамочного соглашения уже на этой неделе.
Прорыв произошел после встречи Трампа и Зеленского в Ватикане на выходных, которую американский президент охарактеризовал как „прекрасную встречу“ и похвалил украинского лидера за то, что он „делает хорошую работу“. „Я вижу, что он стал спокойнее“, — добавил Трамп. „Я думаю, он понимает ситуацию и хочет заключить сделку“.
В последние дни Трамп также выражал глубокое разочарование в отношении как Украины, так и России, считая, что обе стороны не готовы к компромиссам для прекращения крупнейшей войны в Европе за последние 80 лет.
Трамп рассматривал так называемое соглашение по полезным ископаемым — совместную разработку редкоземельных и других природных ресурсов Украины — как способ компенсировать миллиарды долларов военной помощи, направленной Киеву при администрации Джо Байдена, а также как инструмент давления на Зеленского для ускорения мирных переговоров.
Давление со стороны США стало заметным еще за несколько дней до конфликта в Овальном кабинете, когда министр финансов США Скотт Бессент посетил Киев и потребовал, чтобы Зеленский подписал первоначальную версию соглашения в его присутствии. Эта встреча переросла в конфликт.
В воскресенье Шмыгаль сообщил, что провел „важную встречу“ с Бессентом для обсуждения финальных деталей.
„Юридические группы работают над документом. Мы достигли значительного прогресса“, — отметил он, добавив, что Украина четко обозначила свои „красные линии“.
Ранее высокопоставленные украинские чиновники сообщали Financial Times, что требование США направить доходы от соглашения на погашение предыдущей военной помощи могло бы подорвать суверенитет страны, сорвать процесс вступления Украины в ЕС и не было бы одобрено парламентом.
Многие украинские депутаты, включая представителей партии Зеленского, выражали обеспокоенность по поводу условий соглашения и заявляли FT, что не поддержат плохую сделку.
По словам украинских чиновников, финализируемое рамочное соглашение будет охватывать все виды минеральных ресурсов, включая нефть, газ и крупные энергетические активы на всей территории Украины.
„Соглашение должно соответствовать европейским обязательствам и не противоречить Конституции и законодательству Украины“, — подчеркнул Шмыгаль, намекнув, что новая версия документа учитывает ключевые требования Киева.
В начале этого месяца Киев и Вашингтон подписали меморандум о намерениях, в котором пообещали продвигать соглашение об инвестиционном фонде для разработки природных ресурсов и энергетических активов Украины.
Переговоры настолько чувствительны, что в начале месяца Зеленский распорядился провести расследование по факту утечки предыдущего американского предложения, включая использование полиграфов для проверки чиновников.
В интервью Fox News в воскресенье советник по нацбезопасности США Майк Уолтц выразил уверенность, что сделка „будет заключена“.
„Переговорщики усердно работали на выходных“, — сказал он, добавив, что Трамп „решительно настроен довести дело до конца“.