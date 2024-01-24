Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию "Оскар"

"20 дней в Мариуполе" был снят командой репортёров агентства Associated Press в составе режиссёра Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетки и продюсера Василисы Степаненко.
Группа снимала осаду города в течение 20 дней и вынуждена была уехать, когда российские войска подошли слишком близко к городу и захватили его часть.
"20 дней в Мариуполе" уже был удостоен Пулитцеровской премии.
Церемония вручения премий «Оскар» запланирована на 10 марта в Лос-Анджелесе.
"Голос Америки"
Оставить комментарий Читать комментарии