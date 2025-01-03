Фицо пригрозил урезать помощь украинцам из-за транзита газа

Фицо обвинил Зеленского в „саботаже“

„Я заявляю, что моя партия SMER-SD готова обсуждать и согласовывать в коалиции прекращение поставок электроэнергии и значительное снижение поддержки граждан Украины в Словакии“, - публикует перевод речи Фицо со словацкого языка агентство Reuters.

„Единственная альтернатива для суверенной Словакии - это возобновление транзита или требование компенсационных механизмов, которые возместят потерю государственных доходов в размере почти 500 млн евро“, - добавил политик.