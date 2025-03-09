Фестивали, теплые острова и городской отдых: Куда лучше всего поехать в Европе этой весной

От шумных праздников в Амстердаме до залитых солнцем троп на Сардинии - вот некоторые из лучших мест, которые стоит посетить в Европе этой весной, пишет Euronews.
Окунитесь в атмосферу карнавала в Амстердаме
Амстердам - это классическое место для проведения выходных, куда легко добраться из разных уголков Европы и где круглый год царит оживление. Хотя в последние годы местные жители сторонятся толп туристов, этой весной они могут быть более гостеприимны.
Город празднует свое 750-летие, и в течение года проходит множество мероприятий, предшествующих официальной дате - 27 октября. До этого, 27 апреля, в Амстердаме пройдет одна из крупнейших вечеринок года: День короля - праздник, приуроченный ко дню рождения нынешнего монарха Виллема-Александра.
Ожидайте музыки, танцев и карнавальной атмосферы, когда улицы превратятся в одно сплошное празднование. Нарядитесь в оранжевые цвета - официальный цвет королевской семьи, Дома Оранж-Нассау - и присоединитесь к празднику на берегу IJ, или загляните на vrijmarkt, крупнейший в стране блошиный рынок, где местные жители устанавливают киоски и продают все - от винтажных находок до домашних лакомств.
Если вам захочется отдохнуть, изучите огромный выбор произведений искусства, выставленных в Рейксмузеуме, или посмотрите самую большую коллекцию работ Ван Гога в одноименном музее Ван Гога.
Оздоровительный отдых на Корфу
Согласно отчету Airbnb о тенденциях весенних путешествий, особый вид одиночных путешествий находится на подъеме - неторопливые недельные поездки, нацеленные на оздоровление. Поэтому неудивительно, что все больше путешественников, пользующихся этой платформой, ищут жилье на Корфу.
Этот тихий греческий остров, граничащий с Албанией, является раем для неспешных путешественников. Помимо отдыха на пляжах Палеокастрицы, туристы могут прогуляться по мощеному старому городу Корфу и полюбоваться его венецианской архитектурой в пастельных тонах, пройтись по 150-километровой тропе Корфу или исследовать очаровательные горные деревни, такие как Дукадес и Лаконес.
Весна также приносит оживленный сезон фестивалей. В конце апреля - начале мая Фестиваль садов Корфу приглашает гостей осмотреть исторические сады, принять участие в мастер-классах и узнать, почему Корфу называют „садом богов“.
Гетеборг в полном расцвете сил
Тайна второго города Швеции раскрыта. В своем последнем отчете компания Expedia, специализирующаяся на туристических технологиях, сообщила, что Гетеборг стал самым популярным весенним направлением среди британских туристов. Но он привлекает не только британских путешественников, и легко понять, почему. Гетеборг с его яркой кулинарной сценой, процветающим искусством и ночной жизнью, а также удобными однодневными экскурсиями идеально подходит для отдыха в выходные дни.
Начните утро в Хаге, где на мощеных улочках расположены уютные кафе и бутики, или загляните в винтажные магазины на Магасинсгатан. Возьмите лодочную экскурсию, чтобы осмотреть близлежащие рыбацкие деревни и гранитные скалы, а затем погрузитесь в городскую сцену крафтового пива - Гетеборг является одной из европейских столиц по его производству.
Любителям морепродуктов обязательно стоит посетить Фескекерку, знаменитый городской рыбный рынок. А когда весна в самом разгаре, нет лучшего времени, чтобы побродить по пышным тропинкам Тредгордсфёренингена XIX века или разросшегося Гётеборгского ботанического сада.
Приключения на еще не очень жаркой Мальте
Крошечную Мальту любят посещать круглый год, но весной здесь самые лучшие условия для исследований. Более 300 солнечных дней в году и апрельская температура в среднем составляет комфортные 20°C. Это время года идеально подходит для тех, кто хочет посетить Мальту до наступления летней жары, что является одной из причин, по которой Skyscanner назвал ее лучшим направлением этой весной.
Знойная летняя жара может подниматься до 40°C, но мягкая весенняя погода делает это время идеальным для пеших прогулок, скалолазания и езды на велосипеде, а также для знакомства с изрезанной береговой линией и древними руинами. Меньше толп туристов - больше шансов спокойно побродить по историческим местам острова, включая 5000-летние храмы Хагар-Ким и Мнаждра, которые возвышаются над морем.
Отправляйтесь в путешествие по прибрежным тропам Сардинии
Ольбия, оживленный пассажирский порт Сардинии, стал третьим по популярности направлением этой весной, по данным Expedia. Хотя остров славится своими более чем 200 пляжами и электрическими голубыми водами Коста-Смеральда, расположенного недалеко от Ольбии, весна приносит более мягкую температуру. Но на втором по величине острове Италии есть чем заняться, кроме принятия солнечных ванн. Пропустите пляж и отправляйтесь вглубь острова, чтобы совершить несколько лучших в Европе пеших прогулок.
Один из лучших маршрутов Сардинии ведет к Кала Голорицце, потрясающей бухте на восточном побережье острова. Семикилометровый поход открывает захватывающие дух виды, а затем спускается в тихую, кристально чистую бухту, куда можно добраться только на лодке.
Тех, кто жаждет настоящего испытания, ждет Selvaggio Blu. Этот многодневный поход, который часто называют самым сложным в Европе, охватывает около 40 километров изрезанного восточного побережья Сардинии. Проходя по старинным тропам, усаженным можжевельником, оливковыми и фиговыми деревьями, этот маршрут демонстрирует драматическую красоту залива Орозеи, но он не для слабонервных.