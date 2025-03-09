Фестивали, теплые острова и городской отдых: Куда лучше всего поехать в Европе этой весной

Город празднует свое 750-летие, и в течение года проходит множество мероприятий, предшествующих официальной дате - 27 октября. До этого, 27 апреля, в Амстердаме пройдет одна из крупнейших вечеринок года: День короля - праздник, приуроченный ко дню рождения нынешнего монарха Виллема-Александра.

Амстердам - это классическое место для проведения выходных, куда легко добраться из разных уголков Европы и где круглый год царит оживление. Хотя в последние годы местные жители сторонятся толп туристов, этой весной они могут быть более гостеприимны.

От шумных праздников в Амстердаме до залитых солнцем троп на Сардинии - вот некоторые из лучших мест, которые стоит посетить в Европе этой весной, пишет Euronews.

Согласно отчету Airbnb о тенденциях весенних путешествий, особый вид одиночных путешествий находится на подъеме - неторопливые недельные поездки, нацеленные на оздоровление. Поэтому неудивительно, что все больше путешественников, пользующихся этой платформой, ищут жилье на Корфу.

Если вам захочется отдохнуть, изучите огромный выбор произведений искусства, выставленных в Рейксмузеуме, или посмотрите самую большую коллекцию работ Ван Гога в одноименном музее Ван Гога.

Ожидайте музыки, танцев и карнавальной атмосферы, когда улицы превратятся в одно сплошное празднование. Нарядитесь в оранжевые цвета - официальный цвет королевской семьи, Дома Оранж-Нассау - и присоединитесь к празднику на берегу IJ, или загляните на vrijmarkt, крупнейший в стране блошиный рынок, где местные жители устанавливают киоски и продают все - от винтажных находок до домашних лакомств.

Тайна второго города Швеции раскрыта. В своем последнем отчете компания Expedia, специализирующаяся на туристических технологиях, сообщила, что Гетеборг стал самым популярным весенним направлением среди британских туристов. Но он привлекает не только британских путешественников, и легко понять, почему. Гетеборг с его яркой кулинарной сценой, процветающим искусством и ночной жизнью, а также удобными однодневными экскурсиями идеально подходит для отдыха в выходные дни.

Весна также приносит оживленный сезон фестивалей. В конце апреля - начале мая Фестиваль садов Корфу приглашает гостей осмотреть исторические сады, принять участие в мастер-классах и узнать, почему Корфу называют „садом богов“.

Этот тихий греческий остров, граничащий с Албанией, является раем для неспешных путешественников. Помимо отдыха на пляжах Палеокастрицы, туристы могут прогуляться по мощеному старому городу Корфу и полюбоваться его венецианской архитектурой в пастельных тонах, пройтись по 150-километровой тропе Корфу или исследовать очаровательные горные деревни, такие как Дукадес и Лаконес.

Начните утро в Хаге, где на мощеных улочках расположены уютные кафе и бутики, или загляните в винтажные магазины на Магасинсгатан. Возьмите лодочную экскурсию, чтобы осмотреть близлежащие рыбацкие деревни и гранитные скалы, а затем погрузитесь в городскую сцену крафтового пива - Гетеборг является одной из европейских столиц по его производству.

Любителям морепродуктов обязательно стоит посетить Фескекерку, знаменитый городской рыбный рынок. А когда весна в самом разгаре, нет лучшего времени, чтобы побродить по пышным тропинкам Тредгордсфёренингена XIX века или разросшегося Гётеборгского ботанического сада.

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