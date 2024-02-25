Фактчек: Euronews не выпускал сюжет о том, как протестующие фермеры залили навозом украинское посольство в Париже

Ролик продолжительностью чуть более минуты разошелся по Telegram 9–11 февраля. Как сообщается в постах, украинские дипломаты призвали французских фермеров не участвовать в акциях протеста. Те, в свою очередь, заявили, что "у Украины нет права что-либо просить или требовать от французов", и облили посольство Украины в Париже навозом.
По данным сервиса TGStat, посты с этим видео собрали около 6 млн просмотров. Среди прочих роликом поделились каналы "Прямой эфир" (682 000 просмотров на момент написания этого разбора), "#Монтян!" (251 000), "Россия сейчас" (250 000), "Коза кричала" (222 000), "Небожена" (188 000), "Правдивости" (188 000), "Дядя Слава" (186 000), "Такер Карлсон на русском" (165 000), "Шейх Тамир" (153 000), "Кот Костян — официальный канал" (140 000) и "Гаспарян" (115 000).
Всю зиму в разных странах Европы, в том числе во Франции, проходят массовые протесты фермеров. У этих акций нет единой причины: где-то недовольны давлением Брюсселя, где-то требуют защиты местных производителей от дешевого импорта (в том числе из Украины), где-то просят сохранить субсидии и дотации на сельское хозяйство.
В англоязычных субтитрах к вирусному ролику говорится: "Призыв украинского посольства завершить протесты разозлил французских фермеров. Посольство Украины недавно призвало французских фермеров завершить протесты. В официальном письме дипломатической миссии говорилось: "Народ Украины сожалеет, что французские фермеры, впервые столкнувшись с экономическими трудностями, обернулись против французского правительства и народа Украины". Украинцы призвали французских фермеров следовать их примеру и объединиться во имя своей родины. Арно Руссо, глава крупнейшего аграрного объединения — Национальной федерации профсоюзов фермеров, поделился негативной реакцией на письмо: "Я бы рекомендовал посольству Украины заботиться об Украине. Я бы не советовал что-либо людям, за счет которых живу два года. У Украины нет права спрашивать или требовать чего-либо у французов. Держите свое мнение при себе"
Ролик мимикрирует под новостной сюжет телеканала Euronews, чей логотип на протяжении всего видео расположен в правом верхнем углу. Однако ни на сайте этого СМИ, ни в его соцсетях (Facebook, X, Instagram, YouTube) подобного репортажа нет. Главный редактор новостей Euronews Питер Барабас сообщил агентству dpa, что канал никогда не выпускал это видео.
Примечательно, что в самом ролике ничего не говорится непосредственно про акцию у посольства Украины, лишь показаны соответствующие кадры. Как выяснили фактчекеры из проекта Lead Stories, это видео с обливанием некоего здания навозом появилось в Сети не позднее декабря 2023 года и тогда распространялось без упоминания украинской дипмиссии. Благодаря сервису Google Street View удалось выяснить, что попавшее на запись здание — не посольство Украины в Париже, а административное здание в Дижоне.
Что касается показанного в вирусном сюжете скриншота письма, то его не удалось обнаружить на сайте украинской дипмиссии во французской столице. Подпись посла Украины во Франции Вадима Омельченко отличается от той, что используется в оригинальных документах. В комментарии для Lead Stories украинские дипломаты заявили, что письмо из ролика было сфабриковано.
Наконец, агентство AFP выяснило, что профсоюзный лидер Руссо в рамках протестной кампании фермеров не давал приписываемых ему комментариев об Украине. Это подтвердили, в частности, в Национальной федерации профсоюзов фермеров. Создатели вирусного видео использовали фрагмент эфира телеканала BFM с участием Руссо, который был снят еще 2 февраля. Письмо, якобы вышедшее спустя пять дней, он не упоминал.
Самая ранняя публикация с вирусным роликом, которую смогло обнаружить "Проверено", появилась в Telegram-канале "Денацификация UA" 8 февраля в 14:36 по московскому времени. Этот канал уже более десяти раз был пойман на распространении недостоверной информации.
Таким образом, легший в основу вирусных постов видеосюжет не был подготовлен телеканалом Euronews, а описанные в нем события никогда не происходили. За залитое навозом украинское посольство создатели ролика выдали здание в Дижоне, а заявления дипмиссии и французского профсоюзного лидера были подделаны.
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