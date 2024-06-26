Фактчек: это фото гигантского кальмара было создано искусственным интеллектом

22 июня сообщество Incredible World в Facebook опубликовало снимок кальмара исполинских размеров. „​Сегодня выбросило на пляж Джакс, к северу от пирса“, — гласит подпись к изображению. Запись собрала более 7700 лайков и 1000 репостов. Той же картинкой делились и другие группы в этой соцсети.

В публикации указано, что снимок был сделан 21 июня на некоем пляже Джакс. Вероятно, имеется в виду один из городских пляжей в Джексонвилле, штат Флорида. Однако ни в региональной, ни в национальной американской прессе нам не удалось обнаружить заметок о столь экстраординарном событии. Более того, по интернету разошлась всего одна фотография, хотя появление гигантского кальмара должно было бы привлечь внимание местных жителей (впрочем, даже попавшие в кадр люди проходят мимо головоногого, не обращая на него никакого внимания).