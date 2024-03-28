ФАБ-3000 и другие: Россия начала чаще применять "царь-бомбы" — насколько они опасны и что могут изменить на фронте

При этом россияне были вынуждены и сами "открываться" для удара: Воздушные силы ВСУ за последние месяцы заявляли о 13 сбитых российских боевых самолетах — бомбардировщиках Су-34, а также истребителях Су-35, которые их сопровождали.

Они разрушают здания, разбивают дороги, подъезды и путепроводы: от российской авиации страдала логистика ВСУ и снабжение на "последнем километре" перед линией фронта.

А бомбы ФАБ-500 (весом полтонны) использовались массово. Хотя российский модуль планирования и коррекции пока не достиг точности западного аналога JDAM с попаданием "в примерно пять метров", для ударов по застройке российские авиабомбы оказались эффективными.

Тогда впервые с начала большой войны штабы российских сил смогли организовать одновременные пролеты десятков бортов. В некоторые дни на украинские позиции прилетало по 150-200 корректируемых бомб. Например, на завод в населенном пункте Красногоровка упала бомба ФАБ-1500.

Такие бомбы советская армия использовала во время вторжения в Афганистан в 1980-х. С их помощью она наносила удары по лазуритовым шахтам Куран-о-Мунджан, по войскам моджахедов, которые брали в осаду Кабул, и по тогдашним укрепрайонам исламистов.

В сюжете шла речь о наращивании производства ФАБ-1500 вдвое, но больше всего о нем говорили в контексте новости о возобновлении проекта ФАБ-3000.

Это был 53-й арсенал в Нижегородской области, где россияне переделывают старые боеприпасы и производят новые бомбы, снаряды и ВОГи (осколочные гранатометные выстрелы).

Недавно российский пропагандистский канал Минобороны РФ "Звезда" отрапортовал о том, что министр обороны Сергей Шойгу посетил одно из предприятий ВПК.

Поэтому в свое время большие ФАБы сняли с вооружения после испытаний "за речкой" (это неофициальное название войны в Афганистане , так в 1980-х называли переход за реку Амударья на афганско-узбекской границе и через реку Пяндж — на афганско-таджикской — Би-би-си).

Зона полного поражения у бомбы ФАБ-3000 — 35 метров. Зона тяжелых контузий и разрушений — 150 метров. Если целью становятся позиции с перекрытиями, инженерными укреплениями и бруствером, то зона поражения будет меньшей.

Пока продолжаются эксперименты с предсерийными партиями. Речь идет не просто о том, чтобы присоединить к бомбе большие крылья, после чего тяжелый боеприпас полетит в нужном направлении. Здесь необходимо учесть множество инженерных тонкостей.

В современной России эти ФАБы были переделаны в УАБы (управляемые авиабомбы), и теперь их называют "царь-бомбами", хотя по сути это чугунная болванка, к которой пытаются приделать комплект крыльев для планирования и GPS -навигацию.

То есть со стратегической точки зрения россиянам более выгодно сбрасывать полутонные ФАБ-500, чем они сейчас и занимаются.

Есть еще стратегические бомбардировщики Ту-16, однако эти самолеты давно списаны. Они были разработаны в 1950-х и выведены из эксплуатации в 1990-х.

Однако и Су-34, и Ту-22 с тяжелыми авиабомбами теряют в маневренности, что делает их легкой мишенью для ПВО .

Российский "военный блогер" Fighterbomber отмечает, что, кроме Ту-22М3, теоретически ФАБ-3000 может нести еще и Су-34 — по две бомбы с креплением под крыльями.

Единственным носителем этого средства в России является бомбардировщик Ту-22М3 — из-за размера бомболюков и нюансов крепления. Других носителей "трехтонных" бомб у Москвы нет.

Легкая пехота афганцев, которая меняла позиции и пряталась в горах, оказалась для российских авиабомб не самой простой целью.

Похожую оценку дает и Fighterbomber: "По ФАБ-3000 у меня есть лёгкое недоумение о её нужности. Целей под неё нет. Под неё нужно пилить УМПК [унифицированный модуль планирования и коррекции — Би-би-си] с нуля и это уже будет по сути целый самолёт на бомбе. И вот его-то уже будет замечательно видно любому ЗРК".

По словам автора этого телеграм-канала, оптимальный боеприпас для УМПК — это калибр 500 кг в разных вариантах: кассетном, зажигательном, ядерном или фугасном. Увеличение мощности в разы не дает такого же увеличения зоны поражения. Но точность попадания все равно необходима.

Например, одна ФАБ-3000, которая упала в 20 метрах от моста, нанесет ему такие же повреждения, как и ФАБ-500.

Старая бомба