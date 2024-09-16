"Ежедневные акты сопротивления". Иранские женщины рассказывают о своей жизни спустя два года после гибели Махсы Амини

Строгий дресс-код в Иране был введен в начале 1980-х

Иран стал исламской республикой в результате революции 1979 года, когда была свергнута монархия и клерикалы под руководством аятоллы Хомейни взяли на себя политический контроль

Вскоре после прихода к власти Хомейни постановил, что все женщины должны носить чадру — независимо от религии или национальности, и ввел ряд ограничений на их свободу

Полиция нравов — официально известная как „Гашт-е Эршад“ („Патрули наставлений“) — призвана, в частности, следить за тем, чтобы внешний вид женщин соответствовал представлениям властей о „правильной“ одежде

Сотрудники полиции нравов имеют право останавливать женщин и оценивать, не слишком ли много у них видно волос, не слишком ли короткие или облегающие брюки или пальто они носят и не слишком ли много на них косметики