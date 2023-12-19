Евросоюз запретил импорт алмазов из России. Что еще вошло в новый пакет санкций

Страны Евросоюза после долгих переговоров смогли согласовать новый пакет санкций проти в России , в который вошли два серьезных ограничения — ужесточение контроля за соблюдением потолка цен на нефть и запрет на импорт в ЕС российских алмазов.

12-й пакет санкций готовился уже давно, а принять его сейчас стало возможным после того, как свои возражения отозвала Австрия . Она требовала прежде убрать Raiffeisen Bank International из украинского списка "спонсоров войны".

Как напоминает ЕС в своем пресс-релизе, пакет включает, в частности, запрет на импорт непромышленных алмазов из России, запрет на импорт сжиженного нефтяного газа (с переходным периодом длиной в год), внесение еще 29 фирм из России и других стран в список строгого экспортного контроля, такие меры борьбы с обходом санкций, как требование к европейским экспортерам включать в договоры с покупателями пункт о запрете на реэкспорт в Россию.

С начала войны ЕС ввел уже 12 пакетов санкций, которые затрагивают энергетическую, транспортную и финансовую отрасли. Под запретом импорт российской сырой нефти по морю и нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, керосин и другие), а также импорт всех видов угля. Индивидуальные санкции введены против сотен российских граждан.

По итогам 2022 года на долю России пришлось более половины чистой прибыли компании. Для ухода из России Raiffeisen Bank должен получить разрешение от российских властей, а в случае продажи — даже от Владимира Путина . Власти России ясно дали понять Raiffeisen Bank, что они хотят, чтобы банк остался в стране, поскольку он обеспечивает возможность международных платежей, сказал Reuters один из источников. Да и австрийские чиновники, судя по публикациями в СМИ, надеются на то, что банк продолжит работу в России.

Блокировка со стороны Вены была связана с ее требованием исключить Raiffeisen Bank из украинского списка "спонсоров войны" из-за продолжения его работы в России, писало агентство Reuters. В марте 2023 года Raiffeisen Bank в этот список внесло Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины . Сейчас Raiffeisen Bank — единственная австрийская компания в этом списке.

Заявленная цель санкций — подорвать способность России вести войну, но пока странам Запада это явно не удается. Опыт последнего времени показал, что санкции не работают, говорит экономист Александра Осмоловская-Суслина. "Я не вижу эффекта санкций. Да, есть сложности в перенаправлении какой-то деятельности, но и это получилось. Это означает только то, что выбранные механизмы не релевантны для данной ситуации", — отмечает она.

Российская экономика остается довольно стабильной и в этом году даже показывает сравнительно высокий рост — правда, в основном из-за больших расходов бюджета на войну и связанные с ней отрасли промышленности.

В конце октября Банк России повысил прогноз по росту ВВП в 2023 году с 1,5-2,5% до 2,2-2,7%. Минэкономразвития считает, что экономика России в 2023 году вырастет на 2,8%. Прогноз по итогам года увеличил и Международный валютный фонд: рост российского ВВП ожидается в размере 2,2%, хотя в июле фонд говорил о 1,5%.