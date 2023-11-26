Евросоюз выделит Украине 50 млн евро на восстановление портов

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев считает создание "зернового коридора" без участия России одним из главных достижений за год.

Выделение ЕС 50 млн евро на восстановление и модернизацию портов призвано подержать усилия Киева по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, указала глава ЕК. "Спустя какое-то время наша инвестиция должна позволить Украине вернуться к довоенным объемам поставок", — следует из ее письма.

При этом она поблагодарила украинского лидера за создание "гуманитарного коридора" в Черном море для продолжения поставок зерна на мировой рынок и после отказа России от участия в "зерновой сделке".

"Даже в то время, когда Украина продолжает страдать от незаконной, неоправданной и неспровоцированной агрессии России , отважный народ вашей страны продолжил поставлять сельскохозяйственную продукцию миру, помогая бороться с глобальной продовольственной нестабильностью", — указала фон дер Ляйен в письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

При этом он указал, что Украина работает над обеспечением безопасности кораблей, проходящих по этому коридору, и у нее "уже есть договоренности" с партнерами о получении военных кораблей для этой цели. "Это вопрос ближайшего будущего", — цитирует Зеленского в этой связи онлайн-издание "Украинская правда".

Поддержка Украины со стороны Литвы и Швейцарии

Между тем премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объвила, что ее страна выделит в текущем году еще 2 млн евро на инициативу Зеленского Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"). "И все же единственный способ гарантировать продовольственную безопасность и продолжительный мир в Европе — это помочь Украине победить в этой войне и разбить Россию как можно скорее", — написала Шимоните в соцсети X.