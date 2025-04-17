Евросоюз ужесточает миграционную политику

В Брюсселе напомнили, что некоторые члены Евросоюза уже используют подобные списки на национальном уровне.

Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер отметил, что у многих стран ЕС остается большое число нерассмотренных ходатайств, поэтому „любые меры по ускорению процесса принятия решений крайне важны“.

Европейская комиссия (ЕК) в среду, 16 апреля, представила список из семи „безопасных“ стран, которые Брюссель считает „безопасными странами происхождения“. В первоначальный список вошли Бангладеш, Колумбия, Косово, Египет, Индия, Марокко и Тунис. Этот шаг позволит государствам-членам ЕС ускорить процесс рассмотрения заявок на убежище и возращения мигрантов в страны, считающиеся „безопасными“.

Что это означает для соискателей убежища?

Прошения об убежище от граждан „безопасных“ стран „вряд ли будут удовлетворены“ в странах ЕС, отмечается на сайте Еврокомиссии. В то же время подчеркивается, что присвоение этого статуса не является „гарантией безопасности для всех граждан этой страны“, поэтому члены ЕС должны оценивать каждую заявку индивидуально.

Предложение Еврокомиссии о перечне „безопасных“ стран теперь должно быть рассмотрено и принято в Европарламенте и Европейском совете.

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