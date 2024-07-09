Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии

Лидеры стран Евросоюза приняли решение приостановить процесс вступления Грузии в эту организацию. Такое заявление сделал посол ЕС в Грузии Павел Герчинский во вторник, 9 июля, в Тбилиси, где проходит конференция „Расширение Евросоюза - геополитическая необходимость и дальнейшие шаги для стран - кандидатов в Евросоюз“.
„Мне жаль это говорить, но лидеры стран ЕС согласились остановить процесс вступления Грузии. Намерения нынешнего правительства Грузии неясны для лидеров Евросоюза“, - цитирует Герчинского онлайн-издание eadaily.com.
Дипломат подчеркнул, что закон „О прозрачности иностранного влияния“, принятый в Грузии, несмотря на массовые протесты и вето президента страны Саломе Зурабишвили и считающийся аналогом российского закона об „иноагентах“, „явно является шагом назад по сравнению с девятью шагами“, которые были рекомендованы Тбилиси властями ЕС на пути к членству.
„Антизападная, антиевропейская риторика также совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз“, - добавил Павел Герчинский. При этом он выразил надежду, что правительство, сформированное в Грузии после октябрьских выборов, „кто бы это правительство ни сформировал“, снова начнет серьезную работу по вступлению в Евросоюз.