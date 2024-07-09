Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии

„Антизападная, антиевропейская риторика также совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз“, - добавил Павел Герчинский. При этом он выразил надежду, что правительство, сформированное в Грузии после октябрьских выборов, „кто бы это правительство ни сформировал“, снова начнет серьезную работу по вступлению в Евросоюз.