Евросоюз принял 13-й пакет санкций против России

 
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Ukrainos ir Europos Sąjungos vėliavos
Ukrainos ir Europos Sąjungos vėliavos
ФОТО: Imago / Scanpix

Евросоюз одобрил 13-й пакет санкций против России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Под ограничения попали 106 человек и 88 компаний, в том числе из Китая, Индии, Казахстана, Сербии, Турции, Таиланда и Шри-Ланки.

Кроме того, увеличен список товаров, запрещённых к поставкам на российский рынок или из России в ЕС, следует из официального сообщения ЕС. В пресс-релизе говорится, что часть новых ограничений направлена на остановку разработки и производства беспилотников, часть должна остановить "развитие российского промышленного потенциала".

Новые ограничения, предположительно, будут введены в действие 24 февраля, в годовщину начала вторжения. "Мы сохраняем единство в своей решимости остановить военную машину России и помочь Украине выиграть в её легитимной борьбе в целях самообороны, а также восстановить её независимость, территориальную целостность и суверенитет", заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По подсчетам Евросоюза, санкционные меры против России после введения 13 пакета затронут более чем 2 тысячи физических и юридических лиц.

Новые санкции в отношении России к годовщине вторжения введут и другие страны. Заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд накануне заявила о подготовке Вашингтоном "сокрушительного" пакета из "сотен, сотен и сотен" ограничений. Публикация пакета ожидается в пятницу.

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