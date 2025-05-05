Евросоюз пригрозил Путину удвоить военную помощь Украине

Страны Евросоюза могут значительно увеличить военную помощь Украине, если президент США Дональд Трамп не убедит Владимира Путина быстро завершить войну, заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс. По его словам, ЕС и США до сих пор предоставляли Киеву военную помощь на сумму около 40 млрд евро в год, но эти средства можно использовать эффективнее, направив их на закупку более дешевого вооружения непосредственно у украинских производителей. „Это фактически удвоило бы объем оружия, которое Украина получает за те же 40 млрд евро. Реальная стоимость нашей поддержки выросла бы до 80 млрд евро“, - написал Кубилюс в соцсети Х в воскресенье, 4 мая.