Евросоюз осудил ядерные угрозы Путина

По его словам, президент РФ показал всему миру свое истинное лицо, на этот раз во время Генеральной Ассамблеи ООН на высшем уровне, продемонстрировав „что он не стесняется играть в ядерные игры снова и снова“.

Стано подчеркнул, что Евросоюз решительно отвергает эту угрозу, а его позиция остается неизменной. „Мы пытаемся донести эту позицию и до других партнеров в международном сообществе, указывая им на то, сколь безрассудное и безответственное поведение мы видим со стороны человека, представляющего страну - постоянного члена Совета Безопасности ООН“, - сказал представитель Брюсселя, отметив, что Путин подрывает задачу этого международного органа, заключающуюся в поддержании мира.