Евросоюз и США осудили обстрел Голанских высот

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в субботу, 27 июля, решительно осудил „кровавую бойню“, произошедшую несколькими часами ранее в деревне Мадждаль Шамс в северной части контролируемых Израилем Голанских высот. „Нам необходимо независимое международное расследование этого неприемлемого инцидента. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать дальнейшей эскалации“, - говорится в сообщении Борреля, увидевшего „шокирующие кадры с футбольного поля“, которое подверглось обстрелу.

В свою очередь Совет национальной безопасности США вечером 27 июля в своем заявлении осудил нападение на мирных жителей Голан. Белый дом не возложил прямых обвинений на радикальное шиитское движение „Хезболлах“, но подтвердил „непоколебимость“ поддержки Израиля. „Мы осуждаем эту ужасную атаку, в результате которой, как сообщается, погибли несколько подростков и детей, игравших в футбол <...> Мы от всей души соболезнуем семьям тех, кто потерял сегодня своих близких, и молимся за скорейшее выздоровление тех, кто получил ранения“, - приводит прямую речь заявления представителя Совета присутствующий на брифинге журналист Барак Равид.