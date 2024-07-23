Европол видит рост уровня киберпреступности в ЕС

Полицейская служба Европейского Союза (Европол) сообщила, что внутри ЕС вырос уровень организованной киберпреступности, в том числе с использованием новейших технологий. Такой вывод содержится в докладе „Оценка организованной преступности в интернете 2024 “ (IOCTA 2024), опубликованном на официальном сайте организации в понедельник, 22 июля.

Самыми распространенным в интернете остается мошенничество, связанное с инвестициями, а также компрометация деловой электронной переписки и „романтическое мошенничество“, следует из доклада. Кроме того, преступники все чаще используют инструменты, основанные на искусственном интеллекте и машинном обучении. Аналитики Европола предполагают, что в ближайшее время они могут стать еще популярнее в этой среде.