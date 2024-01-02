Европол: контрабанда кокаина продолжит расти

Большая часть кокаина доставляется из Южной Америки в Европу морским путем и попадает в ЕС в основном через порты Антверпена и Роттердама. Таможенные следователи все чаще обнаруживают крупные партии наркотиков, спрятанные в контейнерах. Например, в августе в Роттердаме была изъята самая крупная на сегодняшний день партия: около 8 000 килограммов кокаина стоимостью около 600 миллионов в контейнере с бананами.
Согласно выводам Европола, изъятые партии, вероятно, составляют лишь малую часть контрабандного кокаина. «Но это начинает вредить бандам, – говорит де Болле. Они все чаще пытаются вернуть конфискованный кокаин. В то же время они даже оснащают грузы трекерами, чтобы иметь возможность точно их отслеживать».
По словам главы Европола, преступные сообщества теперь общаются гораздо тщательнее, особенно через множество мелких каналов. Они также ищут новые транспортные маршруты и создают в Европе лаборатории, где кокаин производят из самого сырья.
В борьбе с наркомафией Европол также уделяет все больше внимания денежным потокам. «Долгое время мы не уделяли этому достаточного внимания. Сейчас это усиливается». По оценкам, только два процента прибыли удается обнаружить и конфисковать. Только в Европе, по оценкам Европола, объем незаконного оборота кокаина составляет более 5,7 миллиарда евро в год.
«Банды сколотили огромное состояние, – говорит глава Европола. Они также инвестировали его в легальную экономику, спекулируя на фондовых рынках, покупая недвижимость или криптовалюты. Коррупция и инфильтрация также усиливают дестабилизацию общества».
Европол призывает Комиссию ЕС облегчить доступ к цифровым каналам. Руки следователей часто связаны из-за строгих законов о защите данных в Европе, говорит де Болле. «Успешное расследование теперь зависит и от случайности. Сможем мы расшифровать данные доступа или нет?»