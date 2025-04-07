Европейский Eutelsat не сможет заменить Starlink в Украине

Руководство франко-британской группы Eutelsat признало, что их спутники OneWeb не смогут заменить в Украине системы Starlink американского миллиардера Илона Маска. Как сообщила в интервью изданию Politico в понедельник, 7 апреля, глава европейской компании Ева Бернеке, Eutelsat не сможет приблизиться к показателю в десятки тысяч терминалов, которые Starlink поставил Украине. „Не думаю, что нам нужно приближаться к этому. Но можно бы подумать о том, чтобы иметь хотя бы пару тысяч штук для резерва в критических местах“, - сказала она.