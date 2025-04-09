Европейские акции падают после вступления в силу пошлин США

Снижается также стоимость акций энергетических компаний. Индекс STXE 600, охватывающий европейские предприятия газовой и нефтяной промышленности, просел на 3,03% на фоне рекордного за последние 4 года падения цен на нефть, указывает Reuters. А аналогичный индекс SXPP, объединяющий горнодобывающие компании, откатился на 3,08 процента. Это связано с тем, что в отношении крупнейшего в мире экспортера металлов Китая сегодня начали действовать американские пошлины в размере 104 процентов.